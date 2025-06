By Alexia Bouallagui

Sea Control presents the first in a special series by cohost Alexia Bouallagui on Italian maritime security research. On this episode Alexia is joined by Federico Petroni to discuss Arctic geopolitics. Federico Petroni is a geopolitical analyst at Limes, the Italian review of geopolitics, and coordinator of the school of Limes.

This podcast is offered in both Italian and English. Skip to 26:21 for the English version.

Download Sea Control 573: The Great North Challenges the Mediterranean with Federico Petroni



Links

1. Artics fevers, Limes, Feb 2019 https://www.limesonline.com/rivista/la-febbre-dell-artico-14632937.

2. Artico: attacco al Mediterraneo? Da Taiwan a Gibilterra – Le Giornate del Mare 2024 a Roma, Limes, November 2024, https://www.youtube.com/watch?v=mXRDmb2EsHA.

Italian

La Battaglia per l’Artico: Il Grande Nord sfida il Mediterraneo – Nuova Guerra Fredda o Terra di

Nessuno?

Federico Petroni si unisce al programma per discutere di geopolitica artica. Federico Petroni è un analista geopolitico di Limes, la rivista italiana di geopolitica, e coordinatore della Scuola di Limes. Questo episodio è stato montato e prodotto da Alexia Bouallagui. È il primo episodio di una serie pensata per approfondire la ricerca sulla sicurezza marittima italiana.

Links:

Alexia Bouallagui is co-host of the Sea Control podcast, and edited and produced this episode.