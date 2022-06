By Alexia Bouallagui

L’animatrice, rédactrice et productrice Alexia Bouallagui s’entretient avec le Commandant Jeremy Bachelier, Officier de Liaison français au Centre de Fusion de l’Information (IFC) à Singapour. Ils discutent des missions du centre et de la contribution de l’IFC à la sécurité maritime du point de vue d’un Officier de Liaison français. Ils abordent également les défis actuels et futurs de la sécurité maritime dans la région Indo-Pacifique ainsi que l’évolution des menaces pour la sécurité maritime et les outils à la disposition de la communauté locale et internationale.

Sea Control 358 – Information Fusion Center Singapore with CDR Jeremy Bachelier (French Version)

Alexia Bouallagui is Co-Host and producer of the Sea Control podcast. Contact the team at Seacontrol@cimsec.org.